Лидер политической партии "Батькивщина" и народный депутат Юлия Тимошенко появилась на публике после победы над "китайским" вирусом
Как передает Politeka.net, кадрами первого совещания со своей командой после болезни она поделилась на своей страничке в Facebook.
Нардеп решилась на эту встречу после довольно длительной паузы из-за болезни.
Также Тимощенко пообещала, что скоро появится в прямом эфире на одном из украинских телеканалов.
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Украинцы в сети сравнили нынешнее выздоровление нордепа с событиями 2014 года, когда Тимошенко необычайно быстро оправилась и от проблем со спиной.
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