Лидер политической партии "Батькивщина" и народный депутат Юлия Тимошенко появилась на публике после победы над "китайским" вирусом

Как передает Politeka.net, кадрами первого совещания со своей командой после болезни она поделилась на своей страничке в Facebook.

Нардеп решилась на эту встречу после довольно длительной паузы из-за болезни.

Также Тимощенко пообещала, что скоро появится в прямом эфире на одном из украинских телеканалов.

Украинцы в сети сравнили нынешнее выздоровление нордепа с событиями 2014 года, когда Тимошенко необычайно быстро оправилась и от проблем со спиной.

"Ничего нового. Ю. В. в своем репертуаре. После тюрьмы и коляски на лабутены, после ковида 20 лет минус, губки бантиком, счастье так и льется с глаз. Врет, как дышит. А главное она уверена, что мы верим ей и она с каждым разом все вдохновеннее врет и врет. Видимо это такой вирус", "Каждая болячка - только в плюс! Кино! После инвалидки - на шпильки, после covida-хоть на подиум! Это просто "божья коровка" какая-то!", - писали украинцы в сети.

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