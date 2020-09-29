Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей серьезной болезни
Во вторник, 29 сентября, политик объявил в своем Телеграм-канале, что у него диагностировали китайский вирус.
«Невовремя», - написал Порошенко.
Он заявил, что в связи с болезнью на время откажется от своих поездок по регионам Украины. Политик назвал вирус «коварным», заявив, что с завтрашнего дня будет лечиться дома.
Порошенко также призвал всех украинцев беречь себя в разгар пандемии.
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Отметим, что опасным китайским вирусом уже успели переболеть многие украинские политик, включая нынешнего президента Владимира Зеленского и его жену, а также Юлию Тимошенко и многих нардепов.
Телеграм-канал «Женщина с косой» пишет о том, что в ближайшее время среди политиков будет популярным тренд «заболей коронавирусом и «победи» его».
«В кулуарах уже давно поговаривают, что топ политики заражаются коронавирусом, чтобы не делать в дальнейшем вакцинацию. Якобы у них уже появляются антитела и т.д», - говорится в публикации.
Ранее мы писали о том, что своим недавним заявлением об оплате штрафов военных за нарушение режима прекращения огня пятый президент Украины провоцирует общество и подбивает бойцов ВСУ нарушать приказ.
Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Арестович на своей странице в соцсети.
Так, Арестович критически высказался относительно недавних призывов Порошенко по Донбассу.
Как известно, лидер партии "Европейская солидарность" предложил создать фонд, который будет компенсировать украинским военным суммы штрафов за огонь в ответ на обстрелы оккупантов на Донбассе.
Напомним, Порошенко раскритиковали за новое заявление по Донбассу: "Провоцирует и подбивает военных к...".
Как сообщала Politeka, Порошенко отличился странным обращением к украинским военным.
Также Politeka писала, что жена Порошенко решила навести "порядок" в Киеве, украинцы негодуют.