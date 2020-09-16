Марина Порошенко, супруга пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность", возглавила список политсилы на выборах в Киевраду

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozravatel.

Так, во время конференции территориальной организации партии "Европейская солидарность" было объявлено, что Марина Порошенко баллотируется в депутаты Киеврады.

"Знаю, что первый вопрос, который я услышу, будет: почему я иду в политику? Прежде всего я гражданка своей страны, которую очень люблю. И мне не безразлично, как дальше будет развиваться Украина, и что будет происходить в ее столице, в Киеве", - сказала Марина Порошенко.

Бывшая первая леди заявила, что идет в Киевраду, чтобы превратить город в настоящую европейскую столицу с доступным транспортом и инфраструктурой и с современными учреждениями образования, культуры и медицины.

"Город, в котором комфортно жить и которым все мы будем гордиться", – резюмировала Порошенко.

В комментариях к этой новости украинцы высказывают противоречивые мнения по поводу новоиспеченной кандидатки.

"От кормушки трудно оторвать, для этого мозги не нужны, а только куча бабла", "Все ей мало", "Много занимается благотворительностью. Но наш народ этого не понимает, поэтому сейчас много вони будет. Удачи вам, пани Марина", "Киеву конец", "Она двух слов не может связать", "Недоворовали", "Что, опять?"- пишут в комментариях.

Напомним, Марина Порошенко нацелилась на пост мэра Киева, первые детали: "долго думали и решили...".

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