Своим недавним заявлением об оплате штрафов военных за нарушение режима прекращения огня пятый президент Украины провоцирует общество и подбивает бойцов ВСУ нарушать приказ

Как передает Politeka, такое мнение высказал военный эксперт Алексей Арестович на своей странице в соцсети.

Так, Арестович критически высказался относительно недавних призывов Порошенко по Донбассу.

Как известно, лидер партии "Европейская солидарность" предложил создать фонд, который будет компенсировать украинским военным суммы штрафов за огонь в ответ на обстрелы оккупантов на Донбассе.

"У меня есть хорошая идея: я обращусь к одному из объединений ветеранов, и предложу, чтобы каждому военному, которого осмелятся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные пострадали", - заявил Порошенко.

Такую инициативу бывшего главы государства резко раскритиковал Алексей Арестович. По его мнению, пятый президент Украины просто провоцирует людей, подстрекая их нарушать прямой приказ военного командования.

"Народный депутат Порошенко, заведомо зная (с высокой вероятностью), что нет никаких "...штрафов" за стрельбу в ответ, провоцирует общество; подбивает военнослужащих к нарушению приказа; создает условия для подрыва доверия к высшему военно-политическому руководству воюющей страны", - считает эксперт.

Он также напомнил, что незадолго до предложения Порошенко создать фонд для компенсации партия бывшего президента устроила "танцы" на имени погибшего сержанта Ярослава Журавля - о присвоении ему звания Героя Украины, в чем отказали в Офисе президента.

"Как ни столкнешься с "ЕС", так либо танцы на мертвых, либо выжимание слезы по образцам 2014 года, давно не актуальным ни политически, ни по-человечески. Какое там уголовное дело? 57-е?" - спросил Арестович.

Напомним, ответный огонь по врагу и "неоправданные потери": для бойцов ВСУ на Донбассе придумали новые штрафы.

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