Русский язык в Украине совсем другой

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что в Украине необходимо отдельно признать "украинский русский язык"

Об этом он заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" 29 сентября, передает "Украина 24". Кроме того, он уточнил, что в нашей стране этот язык отличается от того, на котором говорят в России.

Нардеп уточнил, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе он должен стать отдельным.

"Как филолог по первому образованию точно убежден, что русский язык в Украине меняется по многим параметрам. И совершенно точно, на мой взгляд, в среднесрочной или долгой перспективе он должен быть отдельным языком в Украине", - считает Потураев.



При этом он пояснил, что в России тогда останется русский язык, а в Украине будет нечто новое.

"Тогда в России будет русский язык, а в Украине… это вопрос для дискуссии, как филологической, так и в обществе", – добавил "слуга народа".

На вопрос, на каком языке он общается дома, "слуга народа" сразу пояснил, что:

"Дома я говорю на русском… но я не согласен… Я не хочу говорить по-русски, на русском пускай в России разговаривают. Я не могу согласиться, что говорю дома по-русски – ну, украинский русский".

Напомним, в "Слуге народа" собрались закрыть пророссийские СМИ, заявление.

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