Катастрофа с водой в Крыму стала настоящим провалом путинской политики по триумфальному «возвращению» полуострова в «родную гавань»

О том, что проблема с водой не появилась внезапно и ниоткуда, а всегда была базовой для этой территории, рассуждает на своей странице в социальной сети Фейсбук блогер Эль Мюрид, передает Politeka.net.

Он отметил, что, крадя Крым, ни Россия, ни местные коллаборанты не думали о том, чем обернется такое решение для полуострова в дальнейшем. И через шесть лет оккупации ситуация с водой дошла до того, что «главарь» полуострова Аксенов уже прямо пугает владельцев частных скважин прокуратурой, если они не согласятся продать их.

Сейчас активно ходят слухи о том, что оккупанты собрались построить под Симферополем опреснительную станцию, основанную на принципе обратного осмоса. Но ни о мощности, ни о технических деталях процессах ничего неизвестно. И самое главное – вопрос со строительством и запуском станции, в случае реализации этих планов, затянется на несколько лет, а воды нет сегодня.

Еще одна проблема Крыма – «убитые» водопроводные сети, из которых половина воды уходит в землю. Та же вода, которая все-таки добирается по изношенным трубам к населению, не соответствует никаким санитарным нормам. Даже артезианские скважины не решат этот вопрос, поскольку вода из них попадает все в те же изношенные сети.

Учитывая все эти факторы, блогер указывает на один очевидный факт: Кремль, который пытался ранее сделать из Крыма витрину своих достижений, не озаботился очевидным вопросом с водой.

«Он очевиден хотя бы потому, что оспариваемая принадлежность Крыма к Украине возникла не на пустом месте, а как раз для решения именно водной проблемы, так как Северо-Крымский канал - это лишь часть огромной ирригационной системы каналов и водохранилищ, которые начали строиться еще в конце 40 годов как в самом Крыму, так и на прилегающих территориях Украины. Просто так воткнуть трубу и качать воду из Днепра невозможно. Без каскада водохранилищ простое изъятие днепровской воды привело бы к тому, что весь его бассейн ниже Каховского водохранилища неминуемо обезвоживался и заболачивался. Сложную комплексную работу по созданию системы подачи воды в конечном итоге и завершили передачей Крыма Украине для лучшей управляемости возникшего территориально-экономического комплекса», – пояснил Эль Мюрид.

Блогер подчеркнул, что Путин – дилетант, которые урвал лишь часть этого комплекса, не особо беспокоясь о том, как в дальнейшем все это будет действовать.

«Ему нужно было выйти на митинг и сказать "Добро пожаловать в родную гавань". А далее - хоть камыш не расти. В таких вопросах ключевая проблема - ты либо не трогай вообще, что работает, либо разберись и бери, только не ломай, что умные (не в пример тебе) люди десятилетиями создавали. Но психология вора далека от таких сложных конструкций, а потому Крым взяли, как какой-нибудь Петербуржский промышленный порт - гоп-стопом. Налетом, наездом и рейдерским захватом. Все, как они умеют», – резюмировал автор.

Напомним, на Крым обрушились ливни, города уходят под воду.

Как сообщала Politeka, Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.

Также Politeka писала, что в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.