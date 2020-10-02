Эту поездку у президента никак не афишировали

Глава государства Владимир Зеленский в рамках рабочего визита приехал на Буковину

Об этом пишет Сегодня.

Так, украинского президента засекли вчера вечером, 1 октября, когда он прогуливался по Черновцам.

Во время прогулки по Черновцам Зеленский встретил уличного музыканта и остановился, чтобы послушать его. Узнав главу государства, парень немного засмущался, но потом продолжил играть композицию.

По окончанию выступления Владимир Зеленский похлопал уличному музыканту и оставил ему деньги.

Стоит отметить, что в Офисе президента заранее не афишировали рабочую поездку Владимира Зеленского в Черновицкую область.

Ранее мы рассказывали, как Владимир Зеленский устроил местным политикам взбучку из-за карантина.

В частности, президент назвал причину резкого увеличения количества зараженных китайским вирусом.

Зеленский положительно оценил первые шаги Кабинета министров по борьбе с вирусом, которые помогли сбить первую волну эпидемии. Однако, по его словам, после этого началась предвыборная местная кампания, которая стала причиной вспышки. Он отметил, что местная власть устроила цирк и за это поплатились украинцы.

Напомним, что Зеленский отчитал Фокина за слова об отсутствии сражения с Россией

Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к ЕС с призывом из-за Украины

Также Politeka писала, что Зеленский ввел украинцам новый праздник, появился официальный указ