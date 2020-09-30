Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг высказываний Витольда Фокина

По его словам, в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба президента.

В заявлении отмечается, что человек, который представляет страну должен уметь разделять личную позицию и позицию государства.

"Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным. Если есть расхождения в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение", – говорится в заявлении.

Зеленский подчеркнул, что официальная позиция Украины полностью совпадает с объективной реальностью и политической правдой.

"Именно с российского вторжения началась временная оккупация Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Именно это государство полностью контролирует временно оккупированные территории Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит", - сообщается в пресс-службе президента.

Отмечается, что заявлениям Фокина, которые категорически расходятся с официальной позицией государства, уже дана надлежащая оценка.

Напомним, Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.

Напомним, Фокин придумал, кого поставить во главе "ДНР" и "ЛНР".

Также Politeka сообщала, Фокин назвал неожиданную причину начала войны на Донбассе.

Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.