Сьогодні, 2 жовтня, ініціативна група «Без мови немає народу» і громадська організація «Українська громадянська функція» прийшла до Кабінету міністрів з вимогою відправити у відставку чинного міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка у зв'язку з різкими висловлюваннями щодо закону про мову і спробах повернути до теле- та радіоефір російськомовний контент

Про це повідомили корреспонденти видання Journalist.

Як заявив один з учасників мітингу Сергій Нікітін: «Ми вимагаємо залишити в спокої українську мову і зупинити пропаганду країни-агресора в Україні. Міністр Ткаченко не тільки відкрито заявляє свою проросійську позицію, а й відверто використовує посаду в цілях особистої наживи! Навіщо йому потрібні російські фільми та серіали? Для того, щоб отримувати дохід від його російських партнерів. При цьому, безпека інформаційного поля України для нього на останньому місці. Цей, так званий, «міністр» відкрито пропагує темники країни-агресора і перетворює українську культуру в джерело власного доходу. Але ми з вами добре знаємо, чим закінчується такий підхід! Ми не хочемо втраты свою країну, тому вимагаємо в уряду України зупинити зраду національних інтересів України і звільнити міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка! Ми вимагаємо перешкодити знищенню української мови в Україні!».

Крім того, активісти звернули увагу на те, що міністр Ткаченко не соромиться наживатися на пандемії.

За словами активіста Максима Ягана: «Ті кошти, які були виділені європейськими фондами та державним бюджетом на боротьбу з COVID-19, витрачаються неналежним чином, вони розподіляються по іншим статтям. Так, наприклад, 200 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19 за поданням міністра Ткаченко були перерозподілені на потреби міністерства та розвиток патріотичного кіно! Ви тільки вдумайтесь! Щодня кількість випадків захворювання коронавірусом зростає, не вистачає місць у лікарнях, відсутні апарати ШВЛ, а пан Ткаченко переймається розвитком патріотичного кіно. І знаєте чому? Бо у конкурсі кіно- та телепроектів патріотичного спрямування, приймають участь друзі Ткаченка, і він особисто зацікавлений у тому, щоб саме вони отримали державне фінансування. Розумієте, куди йдуть ті гроші, які мали б йти, наприклад, на розвиток українського кіно? Вірно! Приблизно 2 млрд грн, які могли піти на боротьбу з COVID, пішли для особистої наживи пана Ткаченка та його близького оточення».

Обурені активісти вимагають негайної реакції від представників уряду, в іншому випадку - всі члени Кабміну будуть розглядатися як співучасники злочинів Ткаченка.