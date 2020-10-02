Украина, в случае необходимости, предоставит Азербайджану военную помощь

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявила народный депутат из фракции «Слуга народа» Людмила Марченко, комментируя эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

«Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, речь идет и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация», – подчеркнула депутат.

Отметим, что на заявление парламентария уже отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Украина не будет оказывать военную помощь в азербаджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной», – написал он на своей странице в Twitter.

Ранее мы сообщали о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган резко ответил Владимиру Путину, Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону, которые в совместном заявлении призвали прекратить бои в Нагорном Карабахе и сесть противоборствующим сторонам за стол переговоров.

Он назвал такое заявление недопустимым, учитывая сложившуюся ситуацию. Эрдоган подчеркнул, что Минская группа, куда входят США, Россия и Франция, за 30 лет не смогла решить вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха и сейчас пытается найти путь к перемирию на фоне «происходящих негативных событий», что недопустимо. Конфликт можно решить только одни способом - выводом армянских сил с территории Карабаха.

Напомним, в Крыму "бабахнуло" из-за сообщения о новом конфликте, военные в истерике.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.