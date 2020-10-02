"Знают только, как отнимать, делить и приумножать свое"

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос в эфире одного из телеканалов процитировал монолог Василия Петровича Голобородько из сериала "Слуга народа"

Об этом передает Politeka со ссылкой на сообщение Матиоса в Facebook.

Напомним, "президента Голобородько" сыграл в фильме действующий Президент Украины Владимир Зеленский.

Поводом для цитирования послужил тот факт, что мост, построенный в его селе благодаря усилиям экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-народного депутата, известной писательницы Марии Матиос (как об этом утверждает сам Матиос), торжественно открывали представители пропрезидентской партии "Слуга народа".

Матиос считает, что представители этой партии "заскочили на горб президента и паразитируют на нем".

"Почему и кто из непричастных открывает мост в моем родном селе, построенный усилиями господина Гройсмана и моей сестры Марии Матиос? Почему кассовые аппараты для малого бизнеса должны носить имя слуги Роксолана Пидласы? Почему Макс Бужанский, прямо во время эфира, упомянул в своем телеграмм канале мое родное село? Иногда может и было бы смешно, если бы от уровня окружающей беды служения "слуг" аж плакать не хотелось", – написал Анатолий Матиос.

А в прямом эфире он, в связи с этим, напомнил об известном монологе, который Василий Голобородько произнес в сериале "Слуга народа".

"Потом мы удивляемся: а почему наши политики каждый раз приходят к власти и совершают одни и те же ошибки. Да потому что они "математики", знают только, как отнимать, делить и приумножать своё! – вот и всё", — сказал Матиос в эфире.

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