Киевский Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене

Об этом сообщает в своем Telegram-канале бывший заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос, передает Politeka.

Напомним, Януковича, который по неподтвержденным данным находится сейчас в Ростове (Российская Федерация) заочно осудили на 13 лет лишения свободы.

Оболонский районный суд Киева в конце января прошлого года вынес Януковичу обвинительный приговор по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание.

"Приговор Оболонского райсуда экс-президенту Януковичу за государственную измену Апелляционный суд Киева оставил без изменения! Экс-президент осужден! Приговор вступил в законную силу! Государственное публичное обвинение поддержано военным прокурором Русланом Кравченко и Максимом Крымом!", – написал Матиос, добавив, что "военная прокуратура во время войны ликвидированна Рябошапкой, Богданом и монофракцией партии "Слуга народа" в августе 2019 на пятый год войны".

Также экс-заместитель генпрокурора Украины показал соответствующее постановление суда.

Ранее мы писали, что Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов был приютить Виктора Януковича во время Революции Достоинства, он созванивался с президентом беглецом и поддержал его.

"Я его поддерживал во время Майдана, откровенно вам говорю, потому что я не хотел, чтобы революция эта произошла. Я ему расписал все, что будет", - сказал президент Беларуси.

Лукашенко также простил Януковича за инцидент с визитом в Чернобыль, когда тогдашний украинский президент не пустил белоруса в Украину.

"Я ему простил все. Когда он меня пригласил в Чернобыль на совещание, а потом Запад на него надавил… Ну что там Лукашенко… Он отказался принимать меня в Украине, а когда я сказал, что не нуждаюсь ни в каких разрешениях, чтобы прилететь к себе домой в Украину и приказал поставить самолет для взлета, он закрыл пролет для моего самолета. Я ему все простил", - сказал он.

Напомним, Азаров признался, как ему на самом деле живется у Путина.

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