Минские соглашения нужно выполнять или выходить из Минского формата

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил ведущий программы «Не Добрый Вечер» Игорь Лесев.

Он подчеркнул, что Минские соглашения - не хорошие и не плохие, поэтому нужно принять факт, что они есть. По словам Лесева, украинцы не принимали решение о подписании этого соглашения. Его принимала власть, которая и несет за это ответственность.

«И власть за эти решения, естественно, несет всегда ответственность. Ответственность они получают на выборах. Это их итоговая похлебка. Порошенко подписал Минские соглашения, а потом их саботировал. А потом были выборы, и он оказался на обочине. Теперь пришло время зеленой команды. Когда они скопом лезли во власть, они уже все знали о Минске и Донбассе. Они нам обещали мир и именно потому победили на выборах», - уверен ведущий.

По его словам, в данный момент только Зеленский со своей командой несет ответственность за Донбасс.

«И что же мы видим? А никаких изменений не произошло. Украинская сторона не денонсирует Минские соглашения. Но одновременно она отказывается выполнять их политическую часть», - объяснил Лесев, отметив, что так это не работает.

По мнению эксперта, если Украину не устраивает какая-либо часть соглашению, нужно выходить из Минского формата.

«Если вы говорите, что нет амнистии всем – тогда это тоже уже не Минск. Не Зеленский подписывал Минские соглашения. Но теперь именно Зеленский решает – быть им или не быть», - добавил ведущий.

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