Руководство государственного «Нафтогаза» получает космическую зарплату, в то время как сама компания несет убытки

Об этом сообщил ведущий программы «Не Добрый Вечер» Игорь Лесев.

«А сегодня, друзья, у нас Нефтегаз. Полгода пацаны не отсвечивали. Оно и понятно. Когда у тебя космические зарплаты, можно заниматься только одним - бороздить космические пространства. Мародер Коболев очень любит рассказывать о своей рыночной зарплате. Ну типа он такой в подмышку крутой специалист, что меньше миллиона зарабатывать не может. Уточню. Миллиона гривен в день. Вот как вы считаете деньги? Пальчиками. А Коболев по весу. Попробуйте каждый день отслюнявить по миллиону гривен пальчиками. Это ж ни на что времени больше не останется. Ни на кабак, ни на по*рать, вот ни на что. Целыми днями считаешь свою зарплату. И там же целая свора такого менеджмента», - отметил он.

При этом, утверждает Лесев, «рекордная доходность» получилась лишь благодаря тому, что Россия начала выплачивать деньги.

«И если бы не деньги Газпрома, Нефтегаз и в 19 году работал бы в убыток. Но вы же помните, чем та история завершилась? Коболев с компашкой сразу же отслюнявил себе больше миллиарда в карман в виде премии. Но вот что теперь? Компания за полгода несет колоссальные убытки. Но разве это как-то сказывается на зарплате том-менеджмента Нефтегаза? Конечно же, нет! Андрюша продолжает уверенно скирдовать в день по 10 килограмм денег», - подчеркнул он.

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