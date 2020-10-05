Одиозный российский политик Владимир Жириновский выступил с новым скандальным призывом к Украине

В частности, он призвал присоединить к РФ Украину, Беларусь, Армению и Азербайджан. Такое пропагандистское заявление политик сделал в эфире радио Комсомольская правда.

Жириновский заявляет, что таким образом страны якобы вернутся туде, где они принадлежат - "домой".

"Надо требовать, настаивать, набрать туда других послов и сказать, что в случае обострения большой войны мы вам помочь не сможем. И вы погибнете", – сказал политик.

При этом он добавив угрозу якобы в противном случае страны "раздерут на части".

Пропагандист заявил, что Беларусь "заберут поляки и литовцы", Украину "раздербанят немцы, румыны и другие соседи". О военной агрессии РФ в Украине Жириновский ожидаемо не упомянул.

"От вас перья одни останутся. Немедленно в Россию! Немедленно домой!" – сказал лидер ЛДПР.

Ко всему прочему, он предложил отправить российскую армию на территории этих государств, а также заставить турецкие войска отойти на тысячу километров от границ Армении и Азербайджана.

"То же самое на западе – Прибалтика и другие режимы. На тысячу километров! Не можете, тогда мы поможем другим, которые ваши столицы превратят в кучу пепла и так далее", – пригрозил он.

Напомним, что Жириновский размечтался услышать русский язык во всем мире.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, Жириновский взбесился из-за новых ракет США и пригрозил мерами.