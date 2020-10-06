Президент России Владимир Путин сделал неожиданное заявление, касающиеся Украины
В частности, президент России неожиданно заявил, что Россия готова к снятию санкций против Украины. Причиной такого шага якобы послужила жалость к украинцам.
Его слова цитирует издание "РИА Новости". Стоит отметить, что речь идет не обо всех санкциях, а лишь о тех, которые Россия ввела против украинских промышленников.
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"У меня сердце болит за них - за рабочих Украины, но РФ ввела санкции в ответ на действия Киева. Россия готова, чтобы санкции против Украины были сняты, готовиться к этому нужно", – заявил президент России.
Путин также добавил, что Россия всячески готова "содействовать" восстановлению дружеских отношений с Украиной. Правда пока непонятно, как Россия собралась это делать после войны на Донбассе и аннексии Крыма.
"Мы всячески со своей стороны готовы содействовать восстановлению российско-украинских отношений. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы эти отношения восстанавливались", – резюмировал Путин.
Также ранее сообщалось, что вКремле всерьез испугались из-за желания ЕС сократить долю импорта российских товаров и ввести новые санкции.
Дошло до того, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался на санкции ЕС против России и пригрозил Европе заявив, что "Россия не оставит без внимания" новые ограничения.
Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.
Как писала Politeka, Лукашенко и Путин готовят ответку Европе на санкции против Беларуси.
Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.