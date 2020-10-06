Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС поставил точку в вопросе возможной отмены безвизового режима для нашей страны

6 октября в Брюсселе состоялся 22-й Саммит Украина – Европейский Союз, в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

По его итогам украинский глава государства рассказал, что ЕС позитивно оценивает шаги Киева к миру на Донбассу и призывает России выполнять Минские соглашения.

Кроме того, Зеленский прокомментировал тему, которая в последнее время регулярно всплывала в украинских СМИ: якобы появившуюся угрозу действия безвиза. Так, президент заверил, что украинцы смогут продолжать ездить в Европу без оформления виз как только откроются границы.

«Мы получили заверения в том, что безвизовому режиму ничего не угрожает и он будет восстановлен после пандемии», - подчеркнул Зеленский.

Эта позиция ЕС подтверждается в совместном заявлении по итогам саммита. Так, в документе обе стороны приветствовали продолжение успешной имплементации безвизового режима для украинцев.

«Мы с нетерпением ждем восстановления привычных возможностей для путешествий наших граждан, как только это позволят эпидемические условия», - говорится в заявлении.

Также ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какая судьба ожидает безвизовый режим для Украины. В частности, он заверил, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает.

Напомним, Зеленский рассказал, чем можно сдержать Россию: "Нам нужен свободный и честный доступ".

Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к ЕС с призывом из-за Украины: "Хотим говорить о расширении".

Также Politeka писала, что Зеленский выдал планы по спасению безвиза для Украины, появилось заявление: "По-другому не может быть".