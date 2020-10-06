Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что помогает Украине в борьбе с Россией

Он пояснил, что Европейский Союз помогает Украине отстаивать суверенитет и территориальную целостность, вводя санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасса. Именно это является одним из лучших средств для сдерживания и ослабления России.

Об этом президент заявил в интервью изданию Politico Europe, передает пресс-служба Офиса президента.

"Если говорить на неформальной языке, санкции – это вопрос номер один. Поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности со стороны ЕС зависит от мощной санкционной политики ЕС, направленной против агрессии Российской Федерации. Это большая поддержка для Украины на геополитическом уровне. А она связана с экономикой. Поэтому санкции – это номер один", – заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский пояснил, что для Украины очень важна экономическая поддержка ЕС после того, как много лет экономика страны была направлена на импорт и экспорт товаров из/в Россию.

"С начала войны почти весь экспорт Украины был переформатирован на страны ЕС. Поэтому нам нужен свободный и честный доступ на рынки, чтобы ЕС чувствовал нас как полноценных партнеров. Курс Украины неизменный – в ЕС, стать членом Евросоюза. Мы хотим – особенно сейчас, во время ковида и кризиса, – чтобы ЕС поддерживал нас в этом. Мы говорим не только о доступе на рынки, но и о "промышленном безвизе", – подытожил президент.

Напомним, Зеленский обратился к ЕС с призывом из-за Украины.

Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.