Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что Украина может потерять безвиз

В частности, он заявил, что разделяет обеспокоенность западных политиков по поводу процедуры назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, во время визита на Ивано-Франковщину президент ответил на вопрос журналистов о возможной отмене для Украины безвизового режима с ЕС и рассказал, как будут его спасать.

Глава государства отметил, что "не обращает внимания" на заявления некоторых украинских политиков по этому поводу. Он пояснил, что у Украины есть нормальная коммуникация с западными партнерами.

"Я понимаю, что имеется в виду состав комиссии Специализированной антикоррупционной прокуратуры, я читал внимательно, что заявили западные партнеры, то, что заявили представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы она прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью разделяю их мнение, полностью их поддерживаю, считаю, что по-другому не может быть", – сказал Зеленский.

Также ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какая судьба ожидает безвизовый режим для Украины. В частности, он заверил, что безвизовому режиму Украины с Европейским союзом ничего не угрожает.

Напомним, Зеленский хвастанул достижениями на карантине и не увидел проблем с деньгами.

Как сообщала Politeka, инспекция регионов Украины вылезла Зеленскому боком.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.