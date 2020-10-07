У Украины есть шанс победить в противостоянии с Россией

Американский генерал Бен Ходжес рассказал, что Украина должна делать в противостоянии с Россией

Он считает, что первостепенной задачей Украины является построение хороших отношений с другими странами в регионе - Румынией, Грузией, Молдовой, Польшей, Турцией. Это даст не только безопасность, но и дипломатию, и экономику.

Такое мнение он озвучил в интервью для журналистов РБК-Украина.

Кроме того, он заявил, что сотрудничество также потребуется для того, чтобы Путин и Россия не могла использовать Крым для каких-либо коммерческих целей - "ни одному российскому кораблю не разрешить идти из Крыма в любой другой европейский порт".

Также немаловажным является обеспечение полной свободы Одессы от российского влияния.

"По моей информации, многие компании, ведущие работы на портовых сооружениях Одессы, на самом деле российские. Как можно так делать?! Я имею в виду, что это рана, это уязвимость, нанесенная самим себе", - заявил он.

Генерал советует также повысить устойчивость своих институтов и инфраструктуры, наращивать силу везде и никогда не признавать разделение Донбасса и аннексию Крыма.

"Пока Россия продолжает блокировать или нарушать движение через Керченский пролив, как вы сохраните жизнеспособность Мариуполя и Бердянска? А если улучшить ж/д сообщение от тех мест до Одессы, превратить уязвимость в силу?", - резюмировал он.

Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.

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