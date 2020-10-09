Андрей Пальчевский, который рвется в кресло мэра Киева, в прошлом судился с женой из-за денег

Как пишет Медианяня, Пальчевский со своей супругой Еленой прожил в браке 30 лет, и именно она выступила инициатором развода, поскольку супруги перестали даже общаться.

В своих интервью Андрей Пальчевский не раз хвастался прибыльным бизнесом с серьезным доходом, рассказывал о самолетах. Но когда дело дошло до развода, Пальчевский прикинулся бедняком и начал доказывать суду, что ему нечем делиться с женой.

Суд поверил в "аргументы" Пальчевского и отказал его супруге Елене в праве на раздел общего имущества.

"...Можно и вправду предположить, что Андрей Пальчевский все это время пускал широкой публике пыль в глаза, а на самом деле снимает матрац в коммуналке и питается «Мивиной». Но есть и другое подозрение – что Пальчевский, в своих программах всегда выступающий за высокие моральные отношения в обществе, просто-напросто решил не делиться с супругой ничем, по его мнению, лишним", - писало ранее издание Ура-Информ.

Как вспоминает журналист Владимир Бойко, после увольнения из Кабмина Пальчевский появился в шоу "Холостяк" на телеканале "Интер".

Через некоторое время с ним связалась жена бизнесмена, которую он, как віяснилось, в резульате оставил без денег и алиментов на детей в Москве.

"Поэтому ничего удивительного в том, что сейчас Пальчевский вновь возник на экранах. Начинается эпидемия вируса. А это как раз такая ситуация, в которой такие, как Пальчевский, ловят рыбку в мутной воде", - цитируют Українські новини Владимира Бойко.

Напомним, партии Андрея Пальчевского предрекли крах на местных выборах

Как сообщала Politeka, Пальчевский по ошибке выложил в соцсеть не то обращение

Также Politeka писала, что распиаренная партия Пальчевского потеряла шансы пройти в местные советы