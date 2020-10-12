Политическая партия “Оппозиционная платформа – за жизнь” засветилась в серьезном скандале накануне выборов

В Одессе был задержан кандидат в депутаты от ОПЗЖ Виктор Баранский, пишет УСИ онлайн, передает «Знай».

У члена партии обнаружили “белый порошок неизвестного происхождения”. Вещество было передано на экспертизу, результаты которой показали, что порошок действительно был наркотическим веществом.

Белый порошок оказался кокаином. Обнаружено вещество было во время обыска в офисе у Баранского. Сколько кокаина у кандидата в депутаты, и для каких целей он был приобретен – неизвестно. Полиция комментариев по этому поводу пока не давала.

Обыски в офисе у Виктора Баранского и бывшего губернатора Одесщины Николая Скорика проводились по делу “Украинского Дунайского Пароходства”. Сообщается, что оба чиновника подозреваются в хищениях денежных средств судоходной компании из-за чего ей были нанесены убытки в особо крупных размерах.

Отметим, в Украине власть упорно готовится к местным выборам несмотря на то, что регулярно фиксируются новые пугающие антирекорды по заболеванию китайским вирусом.

В то же время другие страны, находясь в похожем бедственном положении выборы отменяли, даже если количество заболевших у них существенно меньше, чем в Украине.

Так, из-за пандемии местные выборы и выборы мэров в Англии будут перенесены на год - до мая 2021 года, пишет ВВС.

В правительстве Великобритании объяснили, что пошли на такой шаг, поскольку считают, что проводить эти выборы бы огромным риском.

Напомним, волонтер поразился цинизму украинских властей перед выборами: "силы на рывок они копят 5 лет".

Как сообщала Politeka, к кандидату в мэры Одессы ворвались силовики, здание окружено: кадры с места.

Также Politeka писала, что украинцы жестко поплатятся за местные выборы, зараженных будет еще больше: "Ситуация может стать неконтролируемой"