Волонтер Роман Доник раскритиковал предвыборную агитацию в Украине
Как передает Politeka.net, оценку действиям местных властей он дал на своей страничке в Facebook.
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Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года, где украинцы, в частности, будут выбирать мэров городов. Предвыборная кампания стартовала 5 сентября.
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