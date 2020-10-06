Волонтер Роман Доник раскритиковал предвыборную агитацию в Украине

Как передает Politeka.net, оценку действиям местных властей он дал на своей страничке в Facebook.

"Поразительно, как много успевают сделать для жителей местные власти и депутаты местных советов за месяц-полтора до выборов. Прямо рог изобилия открывается. Плохо, что силы на этот рывок они копят все 5 лет", - отметил волонтер.
 

Также он подчеркнул, что перед выборами дело доходит до абсурда, поскольку политиков, которые мало что делают для украинцев не узнают на билбордах.
 
"Зачем все эти люди вешают на билборды фоточки, где они здороваются друг с другом? Большинство людей даже не знают кто это такие на фотографиях", - уверен Доник.

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Напомним,  местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года, где украинцы, в частности, будут выбирать мэров городов. Предвыборная кампания стартовала 5 сентября.

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