Президент Украины Владимир Зеленский сделал противоречивое заявление
В частности, он заявил, что за 75 дней перемирия на Донбассе погиб только один боец ВСУ и назвал это "победой".
Об этом он заявил во время интервь для издания "ВВС-Украина". При этом он добавил, что за время его президентства удалось вернуть из плена 140 украинцев, среди которых не только военные, но и журналисты и волонтеры, обычные украинцы.
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"Дальше – сегодня 75 дней тишины, 75 дней не стреляют. У нас есть с временно оккупированной территории выстрелы", – сказал он.
На замечание журналиста, что "это не совсем так", ибо "мира нет, тишины нет", Зеленский отразил его аргументы, ответив: "Это так".
"Я понимаю, что есть такие сложные и трагические цифры. Если мы сравниваем с вами 14 тысяч и, например, в такой же период раньше это было 80 или 90 тысяч нарушений, то вы видите большую разницу. Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта. Хотя есть потери", – добавил президент.
Но при этом он подчеркнув, что "за 75 дней погиб один человек и это наша победа".
"Но вы правы, мы не сделали пока что все, что обещали", – признал глава государства.
Напомним, Зеленский обратился к ЕС с призывом из-за Украины.
Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.
Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.