Президент Украины Владимир Зеленский сделал противоречивое заявление

В частности, он заявил, что за 75 дней перемирия на Донбассе погиб только один боец ВСУ и назвал это "победой".

Об этом он заявил во время интервь для издания "ВВС-Украина". При этом он добавил, что за время его президентства удалось вернуть из плена 140 украинцев, среди которых не только военные, но и журналисты и волонтеры, обычные украинцы.

"Дальше – сегодня 75 дней тишины, 75 дней не стреляют. У нас есть с временно оккупированной территории выстрелы", – сказал он.

На замечание журналиста, что "это не совсем так", ибо "мира нет, тишины нет", Зеленский отразил его аргументы, ответив: "Это так".

"Я понимаю, что есть такие сложные и трагические цифры. Если мы сравниваем с вами 14 тысяч и, например, в такой же период раньше это было 80 или 90 тысяч нарушений, то вы видите большую разницу. Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта. Хотя есть потери", – добавил президент.

Но при этом он подчеркнув, что "за 75 дней погиб один человек и это наша победа".

"Но вы правы, мы не сделали пока что все, что обещали", – признал глава государства.

Напомним, Зеленский обратился к ЕС с призывом из-за Украины.

Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.