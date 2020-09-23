Президент України Володимир Зеленський висловився про комунікацію, яку він веде з президентом РФ Володимиром Путіним

За його словами, він веде обмежену комунікацію з російським лідером Володимиром Путіним. При цьому вона має предметний характер.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю словацькому виданню Hospodarske noviny, передає сайт президента.

Зеленський зазначив, що спілкування з Путіним проходить у нормандському форматі за участю Німеччини та Франції, а також у рамках двосторонніх контактів. Саме в ході прямих переговорів були досягнуті домовленості про транзит російського газу через Україну, а також про режим припинення вогню на Донбасі, який діє з 27 липня.

"Комунікація з президентом Росії обмежена, але предметна. Як перфекціоніст я хотів би більшої ефективності від нашого діалогу", - додав Зеленський.

Також раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський в ході робочої поїздки в Тернопільську область заговорив про мінімальні зарплати в Україні.

Зокрема, він нагадав, що з 1 вересня в Україні мінімальна зарплата зросла до 5 тисяч гривень. При цьому глава держави визнав, що такий рівень оплати праці є в нинішніх реаліях досить скромним.

Нагадаємо, Зеленський хвалився досягненнями на карантині і не побачив проблем з грошима.

Як повідомляла Politeka, інспекція регіонів України вилізла Зеленському боком.

Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.