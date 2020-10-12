Президент Украины имеет неизменную позицию относительно сотрудничества с Украиной

В частности, он не собираеться находить общий язык не только с нынешним президентом Украины Зеленским, а вообще с любым лидером, который в дальнейшем будет руководить Украиной.

Такое мнение озвучил журналист Виталий Портников во время эфира на Obozrevatel TV.

Он пояснил, что у российского президента даже мысли не возникает, что он вообще должен "искать точки соприкосновения" с любым президентом Украины, он ждет лишь одного - капитуляции Украины.



"Потому что для него президент Украины – это просто руководитель территорий, которые были отобраны Западом у России", – подчеркнул Портников.

По его словам, проблема будет актуальной все то время, пока Путин будет президентом РФ, при этом он добавил, что ситуация может в будущем не измениться даже в том случае, если в России появиться новый президент. Потому любые переговоры с Путиным бесполезны.

Также ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что за 75 дней перемирия на Донбассе погиб только один боец ВСУ и назвал это "победой".

При этом он добавил, что за время его президентства удалось вернуть из плена 140 украинцев, среди которых не только военные, но и журналисты и волонтеры, обычные украинцы.

На замечание журналиста, что "это не совсем так", ибо "мира нет, тишины нет", Зеленский отразил его аргументы, ответив: "Это так".

Напомним, Зеленский обратился к ЕС с призывом из-за Украины.

Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.