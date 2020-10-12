Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил условия для получения российской вакцины Украиной
Слова политика передает издание "Фокус".
"Обстоятельства одни: необходимо желание Украины получить эту вакцину. Президент (Владимир Путин - ред.), вы знаете, не исключил такую возможность", - заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что запросов от украинской стороны не поступало, но если таковы и будут, то все будет проходить на платной основе.
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"Вы знаете, что сейчас завершается третья фаза, дальше начнется массированное производство. Конечно, на платной основе (поставка), а на какой? С другой стороны, это зависит опять же от страны, зависит от запроса", – отметил Песков.
Напомним, нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украина будет обязана покупать вакцину от китайского вируса у РФ.
"Я скажу сейчас то, за что наверно часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан..." – заявил нардеп.
По словам специалиста, на данный момент в мире нет действенного лекарства от вируса.
Напомним, нардеп от «Слуги народа» угодил в громкий скандал с незаконными постройками.
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