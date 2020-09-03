Народный депутат Гео Лерос рассказал как относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Свой комментарий народный избранник дал в интервью "hromadske.ua"

По его словам, Зеленский изменился за время своей каденции, и не в лучшую сторону.



"Зеленский мне враг, потому что мне враг каждый, кто работает против интересов нашего государства. Человек (Зеленский) в период с начала каденции за пол года настолько сильно изменился, и он еще больше трансформировался за это короткое время — с февраля до сентября", - отметил Лерос.

Нардеп подчеркнул, что у президента изменилось и отношение к окружающим.

"Президент больше не относится с уважением к людям, ведет себя по-хамски, превращается в худшую копию Януковича. Как высшее должностное лицо он прикрывает топ-коррупцию в своем окружении", - уверен депутат.

Напомним, 1 сентября, Гео Лерос жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Верховной Раде.

Позже появилась информация о его исключении из фракции.

Сам Лерос поблагодарил всех за теплые слова, в частности депутатов, "которые не испугались звонков из офиса президента" и заявил, что никакие запугивания его "не остановят".

Напомним, Гео Лерос напомнил скандальные заявления кандидата в мэры Киева Верещук.

Ранее Politeka писала, что Гео Лерос устроил демарш Зеленскому прямо с трибуны Верховной Рады: "Вы стали пустым местом".

Также Politeka сообщала, что Гео Лерос заявил, что "слуги народа" “назначили" Верещук техническим кандидатом для Кличко.