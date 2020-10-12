Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал о том, в каком случае Украину ожидает локдаун – тотальный жёсткий карантин, подобный тому, который был минувшей весной, в начале эпидемии коронавируса.

Свой взгляд на этот вопрос он изложил в интервью «Украинской правде».

Замминистра считает такую меру допустимой лишь в одном случае: если ход событий покажет, что через одну или две недели украинские больницы больше не смогут принимать новых больных COVID-19. Тогда нашей стране не останется ничего иного, как пойти по пути Израиля, Испании и Франции.

По словам Ляшко, дела в украинском здравоохранении сейчас обстоят не в пример лучше, чем весной, во время прошлого локдауна. Тогда к услугам инфицированных было только 12 тысяч койко-мест на всю страну, тогда как сейчас эта цифра приближается к пятидесяти тысячам. Правда, пока что только 12 с небольшим тысяч из них снабжены подачей кислорода, но правительство прилагает все усилия и выделяет значительные средства на то, чтобы обеспечить такой возможностью хотя бы четыре койко-места из пяти.

Сам же прошлый локдаун главный санитарный врач оценил очень высоко. Ляшко уверен, что именно за счёт него страна избежала вспышки и заражений, и смертей. При этом украинское здравоохранение было готово к борьбе с эпидемией гораздо меньшей степени, чем сейчас.

Но непосредственный начальник Ляшко, министр здравоохранения Максим Степанов настаивает на том, что нового локдауна быть не должно ни при каких условиях.

По словам министра, которые цитирует портал Delo.ua, национальная экономика с трудом выдержала один локдаун, но второй её гарантированно добьёт. Выход Степанов видит в сохранении баланса между нормальным функционированием экономики и строгом следовании требованиям карантина, в том числе ношением масок и соблюдении безопасной дистанции. Впрочем, министр признал, что украинцы относятся к карантинным правилам недостаточно серьёзно.

Ранее сообщалось, что киевские больницы переполнены пациентами, заражёнными коронавирусом.

Экономист Андрей Новак выражал надежду, что власть не пойдёт на новый локдаун.