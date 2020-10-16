Что нужно знать о договоре

Украина подпишет с Турцией военное соглашение, которое поможет стране защитить Черноморско-Азовский регион

Это соглашение позволит начать сотрудничество между странами по более чем двадцати новым направлениям, отметил министр обороны.

Кабмин одобрил проект нового военного соглашения с правительством Турецкой Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что заключение договора состоится в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару. Подписать документ уполномочен министр обороны Андрей Таран. По его словам, соглашение создаст правовые основы для расширения сотрудничества в сфере обороны между Украиной и Турцией.

Оно также позволит начать сотрудничество по более чем двадцати принципиально новым актуальным направлениям.

"Такое взаимодействие, повторю, отражает стратегический характер наших отношений и взаимную настроенность на обеспечение мира и безопасности в Черноморско-азовском регионе", – отметил глава Минобороны.

Также ранее сообщалось, что российские власти отказались от официального предложения Турции решить проблему Нагорного Карабаха.

Стало известно якобы, официальная Анкара предложила Москве решить вопрос в Карабахе по идлибской модели – разделить территорию на зоны контроля. Но Россия отмела предложение Турции.

Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.