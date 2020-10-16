Колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос розкрив, для чого насправді потрібно опитування з п’яти питань Володимира Зеленського

В ефірі телеканала News One він зазначив, що заплановане опитування президента в день місцевих виборів 25 жовтня - не більше, ніж чергове замилювання свідомості українців.

“Владу 25 числа очікує тотальна поразка і для того, щоб цю тотальну поразку замилити... придумали опитування біля дверей невідомого приміщення. Це говорить про те, що наш президент думає, що життя - це жарт!”, - наголосив Матіос.

Також Анатолій запевнив, що таким чином Зеленський намагається відволікти українців від реальних проблем: пандемії коронавірусу, війни на Донбасі та економічних проблем в країні.

Матіос закликав Зеленського бути відвертим: “Пане президенте, якщо ви до українця звертаєтесь на “ти”, то майте мужність сказати: “Я не правий, я вас обманюю”.

Нагадаємо, Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування разом з місцевими виборами 25 жовтня.

Пізніше президент озвучив питання, які поставлять українцям. Вони стосуються необхідності введення довічних термінів ув'язнення для корупціонерів, вільної економічної зони на Донбасі, скорочення кількості нардепів у Раді, легалізації канабісу, права України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.