Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об окончании войны на Донбассе

По его словам, войну в Украине можно закончить в любой день, но многое зависит от позиции России.

Об этом он рассказал в интервью турецкому информационному агентству Demirören, передает пресс-служба ОПУ.

Зеленский пояснил, что путь к миру зависит от двух сторон вооруженного конфликта, Россия также должна в этом участвовать.

"Прийти к миру возможно. Но путь к миру – это движение двух сторон. Свою часть пути должна пройти и Россия. Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории", – сказал глава государства.

При этом Зеленский считает, что Украина уже значительно продвинулась к установлению мира на Донбассе.

"Удалось перезагрузить переговорные форматы. Разговор дипломатов всегда лучше, чем "разговор" пушек. Удалось освободить многих людей, которых удерживали в плену на временно оккупированной территории Украины. Уже более 80 дней на фронте почти полностью соблюдается режим прекращения огня. Если не принимать во внимание отдельные провокационные обстрелы, можно говорить о длительной тишине, которая установлена ​​впервые за более чем шесть лет", – добавил он.

Напомним, Зеленский обратился к ЕС с призывом из-за Украины.

Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.

Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.