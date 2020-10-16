Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об окончании войны на Донбассе
По его словам, войну в Украине можно закончить в любой день, но многое зависит от позиции России.
Об этом он рассказал в интервью турецкому информационному агентству Demirören, передает пресс-служба ОПУ.
Зеленский пояснил, что путь к миру зависит от двух сторон вооруженного конфликта, Россия также должна в этом участвовать.
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"Прийти к миру возможно. Но путь к миру – это движение двух сторон. Свою часть пути должна пройти и Россия. Во многом от позиции Москвы зависит, как быстро мы сможем констатировать завершение войны. Мы считаем, что война может быть завершена в любой день: сегодня или завтра, или послезавтра. Но необходимо провести полную деоккупацию и вернуть под контроль Украины все наши временно оккупированные территории", – сказал глава государства.
При этом Зеленский считает, что Украина уже значительно продвинулась к установлению мира на Донбассе.
"Удалось перезагрузить переговорные форматы. Разговор дипломатов всегда лучше, чем "разговор" пушек. Удалось освободить многих людей, которых удерживали в плену на временно оккупированной территории Украины. Уже более 80 дней на фронте почти полностью соблюдается режим прекращения огня. Если не принимать во внимание отдельные провокационные обстрелы, можно говорить о длительной тишине, которая установлена впервые за более чем шесть лет", – добавил он.
Напомним, Зеленский обратился к ЕС с призывом из-за Украины.
Как сообщала Politeka, Зеленский поведал, какое общение ведет с Путиным.
Также Politeka писала, что Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме.