Среди депутатов Верховной Рады подтверждается все больше случаев заболевания коронавирусом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Цензор.нет".
Так, среди "слуг народа" вирусом COVID-19 заболели уже более полусотни нардепов.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что сейчас во фракции болеют коронавирусом более 50 народных депутатов.
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Об этом Арахамия сказал журналистам перед заседанием Верховной Рады.
"Более 50 случаев только во фракции "Слуга народа", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос о количестве больных среди "слуг народа".
Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 19 октября в Киеве зафиксировали 30 848 случаев коронавируса. В течение 18 октября болезнь подтвердилась у 385 жителей столицы. Известно, что в украинской столице от заболевания умерли уже 587 пациентов (18 октября- еще 5 человек), а выздоровели - 10 709 (за сутки - 13 человек).
В Киевской области болезнь по состоянию на 19 октября подтвердили у 12 924 человек. В течение предыдущего дня, 18 октября, болезнь подтвердилась еще у 240 человек. Зарегистрировано летальных случаев в Киевской области всего 286 (за сутки - еще 3 смерти), побороли болезнь - 7 313 человек (за сутки - 117 человек).
Как известно, карантин в Украине в связи с вирусом продлили до 31 декабря. Страна была условно поделена на разные "зоны" - зеленую, желтую, орандевую и красную. В разных регионах действуют разные ограничения, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Напомним об усилении карантина с 19 октября во всех областях, кроме одной: что теперь под запретом, полный список.
Как сообщала Politeka, Степанов сделал важное заявление о китайском вирусе: "очень прошу вас...".
Также Politeka писала о сроках выхода из карантина, украинцев ошеломили: "минимум три года", кто пострадает больше всего.