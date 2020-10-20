Среди депутатов Верховной Рады подтверждается все больше случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Цензор.нет".

Так, среди "слуг народа" вирусом COVID-19 заболели уже более полусотни нардепов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что сейчас во фракции болеют коронавирусом более 50 народных депутатов.

Об этом Арахамия сказал журналистам перед заседанием Верховной Рады.

"Более 50 случаев только во фракции "Слуга народа", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос о количестве больных среди "слуг народа".

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 19 октября в Киеве зафиксировали 30 848 случаев коронавируса. В течение 18 октября болезнь подтвердилась у 385 жителей столицы. Известно, что в украинской столице от заболевания умерли уже 587 пациентов (18 октября- еще 5 человек), а выздоровели - 10 709 (за сутки - 13 человек).

В Киевской области болезнь по состоянию на 19 октября подтвердили у 12 924 человек. В течение предыдущего дня, 18 октября, болезнь подтвердилась еще у 240 человек. Зарегистрировано летальных случаев в Киевской области всего 286 (за сутки - еще 3 смерти), побороли болезнь - 7 313 человек (за сутки - 117 человек).

Как известно, карантин в Украине в связи с вирусом продлили до 31 декабря. Страна была условно поделена на разные "зоны" - зеленую, желтую, орандевую и красную. В разных регионах действуют разные ограничения, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Напомним об усилении карантина с 19 октября во всех областях, кроме одной: что теперь под запретом, полный список.

Как сообщала Politeka, Степанов сделал важное заявление о китайском вирусе: "очень прошу вас...".

Также Politeka писала о сроках выхода из карантина, украинцев ошеломили: "минимум три года", кто пострадает больше всего.