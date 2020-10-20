Нардепы от партии "Слуга народа" все-таки отправятся на Донбасс

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Pavlovsky News.

Так, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в составе делегации 21 октября на Донбасс отправятся 120 нардепов.

Глава фракции также подтвердил и собственное участие в поездке.

Кроме того, визит "слуг народа" на Донбасс подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. О поездке нардепов на восток Украины глава государства объявил во время выступления в Верховной Раде 20 октября.

По словам Зеленского, нардепы поедут "не на Мальдивы, а на передовую" для того, чтобы узнать о том, что реально там происходит.

Известно, что желающих поехать на Донбасс определяли с помощью голосования. По словам Арахамии, депутаты едут на передовую за свой счет. Планируется, что сначала "слуги" доберутся до Константиновки Донецкой области, а потом их развезут по секторам. Куда именно поедет Арахамия, он пока что не в курсе.

"Слуги" планируют во время поездки пообщаться с украинскими военными, представителями ОБСЕ и местным населением. Также они планируют переночевать в помещениях, где живут украинские военные.

Арахамия подчеркнул, что эта поездка не является предвыборной акцией.

"Мы собирались (поехать, - ред.) еще две недели назад, но у людей была работа в регионах, и я не мог физически их собрать", - отметил глава фракции.

Как известно, ранее "слуги народа" уже анонсировали поездку на Донбасс, однако отменили ее, объяснив это сложной эпидемиологической ситуацией и загруженностью работой в регионах. В предыдущий раз нардепы собирались ехать на восток Украины 2 октября.

Напомним, ранее слуги народа резко передумали ехать на Донбасс.

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