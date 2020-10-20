20 октября Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием
На нем президент Украины, что в стране начинают строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона.
В Кремле не стали долго ждать и спустя несколько часов отреагировали на это заявление. В частности, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сделал взволнованное заявление с намеком на угрозу, передает Обозреватель.
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Он заявил якобы создание Украиной новых баз в Черном море может негативно сказаться на стабильности в регионе. По его словам, это принесет опасность Черному морю. Только вот он не стал объяснять свои неосторожные слова.
"Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует. Мы не понимаем, о каких базах могла бы идти речь, мы сможем это проанализировать, когда будет вся полнота информации", – заявил Песков.
Также ранее сообщалось, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сделал скандальное заявление о Донбассе и Крыме
В частности, он заявил, что "проблемы Крыма" якобы не существует. В то же самое время спикер Кремля заявил, что россияне якобы готовы помогать в решении "проблемы Донбасса"
Напомним, в Кремле расхвалили Фокина за скандальные заявления о сражении на Донбассе.
Также Politeka сообщала, в Кремле расхвалили Фокина за скандальные заявления о сражении на Донбассе.
Как Politeka писала, что в Кремле испугались санкций против "Северного потока-2", Песков взмолился.