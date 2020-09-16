Світова спільнота впевнена, що будь-яке рішення щодо "ПП-2" не змінить моделі поведінки РФ на політичній арені

У Росії всерйоз злякалися того, що Німеччина заблокує будівництво "Північного потоку-2" після скандалу з отруєнням Олексія Навального

Дійшло до того, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков закликав світову спільноту "не політизувати питання" будівництва газопроводу, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Він заявив, що "Північний потік-2" – це не політичний, а комерційний проект, в якому зацікавлені як сама Російська Федерація, так і країни Євросоюзу, і в першу чергу Німеччина.

Пєскову також дуже не сподобалися слова голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн. Як відомо, вона заявила, що як би не вирішилася ситуація з будівництвом газопроводу, це ніяк не змінить модель поведінки РФ на міжнародній арені, згадавши отруєння Скрипалів, війни за участю російських найманців у Грузії, Україні та Сирії, втручання у вибори в різних країнах світу.

Спікер Путіна назвав таку заяву "проявом ангажованості і нерозумінням реальності".

Раніше ми писали про те, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав США і Німеччину остаточно відмовитися від будівництва "Північного потоку-2".

Він зазначив, що замах на життя опозиціонера Навального, який критикує російську владу, за два дні до запланованих дебатів щодо відносин між Євросоюзом і Росією, які були заплановані в Берліні, – це "виклик для всієї демократичної спільноти".

На його думку, будівництво ПП-2 зламає зсередини енергетичну політику ЄС і зробить його залежним від російського газу. Більш того, після запуску газопроводу Росія отримає вплив на Німеччину, яка є одним з найбільш важливих партнерів ЄС і НАТО в економічному і політичному відношенні.

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.

Як писала Politeka, Лукашенко готує відповідь Європі на санкції проти Білорусі.

Також Politeka повідомляла, що у США заговорили про нищівний удар по економіці РФ, країна на межі ізоляції.