"На Донбасі не відбувається і не відбувалося війни між Росією і Україною. Там - внутрішньоукраїнський конфлікт", - висловився він.

Таким чином представник російської влади прокоментував подібні слова вже звільненого з посади першого заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна. Пєсков розхвадив Фокіна заявивши, що так Фокін "солідаризувався з очевидністю в цьому питанні".

"Швидше за все, український представник солідаризується з очевидністю, яка неодноразово нами констатувалася протягом не одного року",- відповів він.