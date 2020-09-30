Кремль повторив за Фокіним заяву про відсутність війни між Росією і Україною
Зокрема, в Кремлі ще раз вказали, нібито на окупованому Росією Донбасі "йде внутрішньоукраїнський конфлікт", а не війна між РФ і Україною.
Про це 30 вересня заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомили журналісти видання УНІАН.
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Також раніше повідомлялося, що Пєсков в паніці наполегливо попросив Анкару утриматися від військової допомоги Баку. Там вважають, що це лише роздує конфлікт у Нагірному Карабасі.
При цьому Пєсков явно лукавить, адже днями азербайджанці, які знаходяться в Ірані, зафіксували на камеру пересування російської техніки з території Ірану в бік вірменського кордону.
Нагадаємо, Зеленський відчитав Фокіна за слова про відсутність битви з Росією.
Також Politeka повідомляла, Фокін назвав несподівану причину початку війни на Донбасі.
Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.