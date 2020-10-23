Политический видеоблогер Сергей Корнак продолжает рассматривать кандидатов на уже близких выборах мэра Киева.

В этот раз он высказал своё суждение о Николае Томенко.

Он процитировал свой недавний разговор с киевским таксистом. Тот выразил намерение голосовать за Виталия Кличко, хотя положение в городе ему вовсе не нравится, и добавил: «Я вообще за Томенко, но он же не выиграет, смысл за него голосовать?».

По мнению Корнака, рассуждать таким образом – значит загонять себя в ловушку, расставленную политиками и политологами.

«Нам нарисовали рейтинги, одному кандидату 5%, другому 10%, 20%, 50% и так далее. И мы все, ориентируясь на эти цифры, начинаем измерять свою симпатию к мэру Киева. Это бред, какая разница у кого какие цифры? Это все, не имеет значение, потому что рейтинги делают люди, и эти рейтинги им заказывают», - считает он. Место в рейтинге определяется не поддержкой избирателей, а толщиной кошелька.

«Я вас призываю голосовать за Томенко. Я тоже сделал этот выбор, и он мне давался нелегко. Сначала я думал, может проголосовать за Пальчевского, Притулу, Верещук и так далее. Только не Кличко. Это неистовая глупость голосовать за человека, о котором мы знаем, что он – вор», - определил Сергей Корнак свою позицию.

По его словам, наивно надеяться, что Кличко уже наворовался: денег никогда не бывает достаточно много, да и ворует не столько сам мэр, сколько его приближённые.

«Он интеллигентный, честный, порядочный, всю жизнь в политике, всю жизнь борется с несправедливостью, преподает в институте», - сказал таксист о Николае Томенко. Сам Корнак считает более важным другое его достоинство: Томенко не принадлежит ни к одному коррупционному клану.

«Нужно сменить приоритеты. Не надо выбирать шоуменов, свадебных фотографов и кого угодно, просто с красивой улыбкой. Это все ерунда. Надо голосовать за честного и порядочного человека», - говорит обозреватель.

Ранее Николай Томенко назвал две вещи, которые внушают ему беспокойство.

Также Томенко высказался об опросе, проводимом президентом Владимиром Зеленским.