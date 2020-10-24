Президент сдал тест на COVID-19 и он оказался положительным

Как сообщил в Twitter госсекретарь канцелярии президента Польши Блавей Спихальский, Анджей Дуда сдал тест на коронавирус и он оказался положительным.

Напомним, накануне 11-13 октября Дуда находился с трехдневным визитом в Украине и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент чувствует себя хорошо. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами", – говорится в сообщении.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда начал свой визит в Украину посещением польского военного кладбища в Быковне, где заявил о поддержке Украины на фоне агрессии РФ.

Дуда заявил, что Польша является союзником Украины и стоит "плечом к плечу перед лицом новой российской агрессии".

"Той агрессии, которая захватила Крым, захватила земли Донецка и Луганска - трагедия, с которой мир, Европа никогда не смогут смириться", - сказал польский президент. Кроме того, он побывал в Одессе вместе с Владимиром Зеленским.

Также ранее сообщалось, что среди депутатов Верховной Рады подтверждается все больше случаев заболевания коронавирусом. Так, среди "слуг народа" вирусом COVID-19 заболели уже более полусотни нардепов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что сейчас во фракции болеют коронавирусом более 50 народных депутатов.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда ошеломил заявлением о России.

Как сообщала Politeka, США перебрасывают мощную военную силу к Украине и Польше.

Также Politeka писала, что в Польше нашли замену "Северному потоку-2", в российском газе нет нужды.