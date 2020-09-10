У російській трубі за 9,5 млрд більше немає потреби, адже "Північний потік -2" можна замінити

Влада Польщі запропонувала Німеччині замінити російський "Північний потік-2" на газопровід Baltic Pipe, який з'єднає Норвегію і Центральну Європу до 2022 року.

Заяву про польську пропозицію для Берліна озвучив журналістам прес-секретар польського уряду Петро Мюллер, повідомляє Телеграм-канал "Український Діалог".

За його словами, для забезпечення енергетичної енергобезпеки необхідно розглядати широкий спектр варіантів. При цьому Варшава підкреслила важливість європейської солідарності в цьому питанні. У разі виникнення необхідності з боку Німеччини Польща готова надати свою інфраструктуру для забезпечення її газом.



"Якщо такі потреби з німецької сторони будуть заявлені, то Польща відкрита, щоб використовувати інфраструктуру, яку сама будує для своєї енергетичної безпеки", — заявив представник польського Кабінету Міністрів.

Він також підкреслив, що російський проект суперечить енергобезпеці Європи та ідеям солідарності ЄС. Варто нагадати, що польський газопровід має потужність прокачування щорічно до 8 млрд кубометрів газу з норвезьких родовищ в Європу.

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