США хочуть налагодити відносини з РФ, незважаючи на те, що перекидають частину своїх військових з Німеччини в Польщу

Про це заявив президент США Дональд Трамп на прес-конференції з польським колегою Анджеєм Дудою, передає ТАСС.

"Я думаю, що це посилає потужний сигнал Росії, але я думаю, що більш сильний сигнал Росії — це те, що Німеччина платить Росії мільярди доларів за купівлю у неї енергоресурсів через трубопровід", - зазначив Трамп, розповідаючи про перекидання частини військ США із ФРН в Польщу, ближче до України.

"Вони (Німеччина – Ред.) витрачають мільярди доларів на покупку російських енергоресурсів, а потім передбачається, що ми повинні захищати їх від Росії. Так не працює. Я думаю, що це дуже погано", — вважає Дональд Трамп.

Він знову нагадав, що Німеччина має "велику суму" НАТО, яка наближається до трильйона доларів.

"З урахуванням усього сказаного ми розраховуємо порозумітися з Росією. Ми розраховуємо порозумітися з усіма", - заявив Трамп.

Раніше ми писали, що глава Кремля не міг пройти повз висловлювання українського президента, який ще на початку року під час візиту в Польщу про відповідальність СРСР нарівні з нацистською Німеччиною за розв'язання Другої світової війни.

Так Путін заявив, що ці слова Зеленського можуть негативно відбитися на відносинах між Україною і Росією.

На питання про те, як він ставиться до висловлювань Зеленського про Другої світової Путін відповів:

«Негативно. Я думаю, що і для самого Володимира Олександровича нічого в цьому доброго немає. Маю на увазі, що сама Україна сильно постраждала в ході Другої світової війни».

Він також зробив ще одне дивне заяву про українсько-російських відносинах. Так, за словами Путіна, візит керівництва України в Росію нібито «неминучий».

«Я думаю, що це (візит керівництва України - прим. ред.) неминуче. Звичайно, це відбудеться, питання — коли. Але ми почекаємо», - заявив Путін.

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