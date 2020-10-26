В Министерстве внутренних дел Украины не видят угрозы сепаратизма после обнародования первых итогов местных выборов экзит-полами

Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

Отмечается, что выборы считаются такими, что состоялись, они признаются общественными организациями.

По словам Геращенко, 4729 заявлений и сообщений о правонарушениях, которые поступили в день выборов, это совсем не много.

Также он добавил, что результаты экзит-полов показывают, что угрозы сепаратизма на местных выборах нет.

"Я также хочу сказать, что пугали общество сепаратизмом – что пройдут выборы, и будут какие-то сепаратистские выходки на юго-востоке. Вы видите, результаты экзитполов показывают, что или переизбираются уже хорошо известные мэры, или те, кто появляются, во втором туре не будут представлять никаких сепаратистских угроз для нашей страны", - сказал Геращенко.

Комментируя возможную угрозу федерализации страны, замглавы МВД отметил, что сильная центральная власть и правоохранительные органы всегда будут стоять на страже единства Украины.

В то же время, согласно данным экзитполов скандально известная Неля Штепа заняла второе место по результатам первого тура выборов местных выборов. И скорее всего во втором туре продолжит борьбу. Нынешний городской голова Славянска Донецкой области Вадим Лях набрал 34,8% голосов.

Также согласно данным экзитпола, в Славянский городской совет проходят шесть партий:

Оппозиционная платформа "За жизнь" – 25,2%

"Партия мира и развития" – 22,7%

"Оппозиционный блок" – 18,4%

"Слуга Народа" – 17,1%

"Наш Край" – 7,2%

Европейская солидарность – 5,8%

Отметим, что Неля Штепа была мэром Славянска с 2010 по 2014 год. Она была задержана в июле 14 года. Ей объявили подозрение по статьям "терроризм", "посягательство на целостность страны" во время оккупации города боевиками Стрелкова-Гиркина. Сама же Штепа утверждала, что не сотрудничала с оккупантами, а "пыталась освободить заложников".

Уже в 2017 году суд освободил ее из-под стражи под домашний арест, после чего дело было отправлено на рассмотрение в суд Харькова.

Также Неля Штепа запомнилась тем, что звала Владимира Путина "зайти в Славянск". Такое заявление со слезами на глазах она сделала в интервью российским пропагандистам весной 2014 года.

"Я прошу Владимира Владимировича, как единственная женщина-мэр. Зайдите в этот город, станьте и защитите меня", - заявляла она и утверждала, что видит в Путине "настоящего мужчину".

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