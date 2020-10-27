Бывшая глава города Славянск Неля Штепа может не пройти во второй тур

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, которые опубликовала еще один кандидат в мэры города Ольга Алтунина.

Согласно опубликованным цифрам, Штепа получила 16,48% голосов и заняла лишь третье место.

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Сама Алтунина занимает четвертую позицию с 14,14% голосов.

Большинство украинцев возмутил сам факт участия Штепы в местных выборах.

"Предвыборный слоган наверное был "Сдала раз, сдам ещё",  "Неужели у людей пропала память?", "Как за нее вообще мог кто-то проголосовать?", "Сепарша должна быть на нарах, а ее в мэры. Слов нет", "Штепа... Жесть. Эта страна обречена", "Что она вообще там делает? Наших деб*лов только грады научат", - писали украинцы в сети.

Ранее мы сообщали, что согласно экзитполу, который провело аналитическое бюро "Система", Неля Штепа проходит во второй тур:

Напомним, в конце сентября Штепа объявила, что зарегистрировалась кандидатом на выборах мэра города. Она шла на выборы от "Партии Мира и Развития".

Напомним, вышедшую на свободу Штепу подозревают в расправе над украинским офицером: что известно.

Также Politeka сообщала, что Штепа заявила, что донецких террористов якобы финансировал Яценюк

Ранее Politeka писала, что скандальная любительница Путина Штепа облапошила украинцев: подробности решения суда.