Бывшая глава города Славянск Неля Штепа может не пройти во второй тур

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, которые опубликовала еще один кандидат в мэры города Ольга Алтунина.

Согласно опубликованным цифрам, Штепа получила 16,48% голосов и заняла лишь третье место.

Сама Алтунина занимает четвертую позицию с 14,14% голосов.

Большинство украинцев возмутил сам факт участия Штепы в местных выборах.

"Предвыборный слоган наверное был "Сдала раз, сдам ещё", "Неужели у людей пропала память?", "Как за нее вообще мог кто-то проголосовать?", " Сепарша должна быть на нарах , а ее в мэры. Слов нет", "Штепа... Жесть. Эта страна обречена", "Что она вообще там делает? Наших деб*лов только грады научат", - писали украинцы в сети.

Ранее мы сообщали, что согласно экзитполу, который провело аналитическое бюро "Система", Неля Штепа проходит во второй тур: