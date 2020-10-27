Бывшая глава города Славянск Неля Штепа может не пройти во второй тур
Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, которые опубликовала еще один кандидат в мэры города Ольга Алтунина.
Согласно опубликованным цифрам, Штепа получила 16,48% голосов и заняла лишь третье место.
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Сама Алтунина занимает четвертую позицию с 14,14% голосов.
Большинство украинцев возмутил сам факт участия Штепы в местных выборах.
Ранее мы сообщали, что согласно экзитполу, который провело аналитическое бюро "Система", Неля Штепа проходит во второй тур:
Напомним, в конце сентября Штепа объявила, что зарегистрировалась кандидатом на выборах мэра города. Она шла на выборы от "Партии Мира и Развития".
Напомним, вышедшую на свободу Штепу подозревают в расправе над украинским офицером: что известно.
Также Politeka сообщала, что Штепа заявила, что донецких террористов якобы финансировал Яценюк
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