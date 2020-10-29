Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул Владимира Зеленского во вмешательстве в дела Беларуси

Как передает Politeka.net, его слова приводит сайт президента Беларуси.

"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление", - заявил Лукашенко комментируя общественно-политическую обстановку в Украине



По его словам, Зеленскому нужно прежде всего "разобраться у себя".

"Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", - высказался Лукашенко.







