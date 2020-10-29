Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул Владимира Зеленского во вмешательстве в дела Беларуси
Как передает Politeka.net, его слова приводит сайт президента Беларуси.
"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление", - заявил Лукашенко комментируя общественно-политическую обстановку в Украине
По его словам, Зеленскому нужно прежде всего "разобраться у себя".
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"Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", - высказался Лукашенко.
Напомним, ранее Владимир Зеленский посоветовал Беларуси провести повторные президентские выборы. По словам украинского лидера, на месте номинально президента республики Александра Лукашенко он бы «точно сказал — через месяц выборы».
Также мы сообщали, что Лукашенко обвинил Украину и европейские страны в управлении протестами, происходящими в республике.
Также мы сообщали, что Лукашенко обвинил Украину и европейские страны в управлении протестами, происходящими в республике.
Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.
Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.
Также Politeka писала, что зверства белорусских омоновцев сняли на видео.