Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул Владимира Зеленского во вмешательстве в дела Беларуси

Как передает Politeka.net, его слова приводит сайт президента Беларуси.

"А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление", - заявил Лукашенко комментируя общественно-политическую обстановку в Украине

Александр Лукашенко

По его словам, Зеленскому нужно прежде всего "разобраться у себя".

Популярные статьи сейчас

Корейская Кардашьян поиграла своими загорелыми "подружками" в декольте: "Потрясающая!"

Отмена дистанционного обучения в Украине, появилось важное предупреждение: "После 30 октября..."

"Пусть вдвоем выходят": Усик бросил вызов братьям Кличко

Располневшую Настю Каменских отругали за фото в смелом бикини: "Бока как буханки хлеба"
Показать еще

"Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним", - высказался Лукашенко.

Напомним, ранее Владимир Зеленский посоветовал Беларуси провести повторные президентские выборы.  По словам украинского лидера, на месте номинально президента республики Александра Лукашенко он бы «точно сказал — через месяц выборы».

Также мы сообщали, что Лукашенко обвинил Украину и европейские страны в управлении протестами, происходящими в республике. 

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.