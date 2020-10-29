В Беларуси стартовала общенациональная забастовка – люди требуют отставки Александра Лукашенко, а он угрожает Польше и Украине
В частности, Александр Лукашенко окончательно вышел из себя и призвал Киев не вмешиваться в дела Беларуси, а Польше и Литве пригрозил "ответом" в случае их потенциальной военной интервенции.
Об этом сообщает белорусское информационное агентство "БЕЛТА".
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Заявление нелегитимный президент страны сделал 29 октября во время заседания по кадровым вопросам. Он решил пересказать свой телефонный разговор с главой Госдепа США Майком Помпео.
"Я ему прямо сказал, по-дружески: "Майк, несмотря на это, я понимаю, что происходит". И я его предупредил: пусть только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украина... Это даже не обсуждается, им не до этого... а вот поляки и литовцы, в основном поляки, там литовцы – армии нет... ну, мы будем отвечать", – сказал Лукашенко.
Он также обвинил соседнюю Польшу в посягательствах на Беларусь и подчеркнул, что в случае опасности официальный Минск будет противостоять Варшаве.
"Полякам нужна вся страна - Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится", – добавил Лукашенко.
Напомним, Светлана Тихановская заявила о переговорах с Лукашенко.
Как сообщала Politeka, в Беларуси начался черный день для Лукашенко, объявлена народная забастовка: "никто не будет работать на режим".
Также Politeka писала, что бастующие окончательно вывели из себя Лукашенко, президент пригрозил разборками.