Нікого "вмовляти", за словами Лукашенка, в Білорусі не будуть

Лукашенко заявив, що проти Білорусі разгорнулась "терористична війна"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на білоруське видання "БелТА".

Так, Олександр Лукашенко, який все ще формально обіймає посаду президента Білорусі, прокоментував загальнонаціональний страйк громадян своєї країни.

За його словами, в даний час "проти Білорусі розгорнуто вже не інформаційну, а терористичну війну в усіх напрямках".

Лукашенко наголосив, що вже є випадки блокування автоматики і замикання рейок на залізниці, що може привести до краху поїздів і загибелі людей. В цьому білоруський лідер звинувачує "організовані злочинні угруповання". Він також заявив, що учасники протестів вже "перейшли червону межу".

"Влада повинна реагувати, коли минається "червона лінія". Тільки тоді вона чогось варта", - зазначив він.

Також Лукашенко у своїй промові заявив, що не треба нікого "просити і вмовляти".

"Хай визначаються, де вони хочуть жити, як вони хочуть жити і що робити", - заявив Лукашенко.

Він закликав батьків студентів і школярів прибрати своїх дітей з вулиць.

"А з іншими ми будемо розбиратись. За всією суворістю закону", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, Світлана Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, у Білорусі почався чорний день для Лукашенка, оголошено народний страйк: "Ніхто не працюватиме на режим".

Також Politeka писала, що Світлана Тихановська приголомшила висловлюванням щодо України.