Лукашенко заявив, що проти Білорусі разгорнулась "терористична війна"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на білоруське видання "БелТА".
Так, Олександр Лукашенко, який все ще формально обіймає посаду президента Білорусі, прокоментував загальнонаціональний страйк громадян своєї країни.
За його словами, в даний час "проти Білорусі розгорнуто вже не інформаційну, а терористичну війну в усіх напрямках".
Лукашенко наголосив, що вже є випадки блокування автоматики і замикання рейок на залізниці, що може привести до краху поїздів і загибелі людей. В цьому білоруський лідер звинувачує "організовані злочинні угруповання". Він також заявив, що учасники протестів вже "перейшли червону межу".
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"Влада повинна реагувати, коли минається "червона лінія". Тільки тоді вона чогось варта", - зазначив він.
Також Лукашенко у своїй промові заявив, що не треба нікого "просити і вмовляти".
"Хай визначаються, де вони хочуть жити, як вони хочуть жити і що робити", - заявив Лукашенко.
Він закликав батьків студентів і школярів прибрати своїх дітей з вулиць.
"А з іншими ми будемо розбиратись. За всією суворістю закону", - додав Лукашенко.
Нагадаємо, Світлана Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.
Як повідомляла Politeka, у Білорусі почався чорний день для Лукашенка, оголошено народний страйк: "Ніхто не працюватиме на режим".
Також Politeka писала, що Світлана Тихановська приголомшила висловлюванням щодо України.