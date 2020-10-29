«Пять вопросов Зеленского» вызвали в обществе большой резонанс, не утихший до сих пор.

Политический видеоблогер Михаил Чаплыга видит в этом поступке президента откровенное нарушение Конституции.

«В любой адекватной стране, да и в Украине, это должно привести к импичменту», - считает он. Такой опрос – не просто манипуляция общественным мнением, но и давление на избирателей – указание, за кого они должны голосовать. Именно поэтому ОБСЕ, впервые в истории Украины, указала официальному Киеву на использование административного ресурса, которое явно противоречит Копенгагенским принципам.

Чаплыга напомнил, что президент за всё время своего пребывания в должности никогда не бывает частным лицом. «Есть такое понятие, как непрерывность власти. Есть несколько должностей в нашей стране, когда даже во сне ты продолжаешь быть должностным, а не частным лицом. Одно из этих лиц – это президент, который даже, когда любит свою жену, любит ее как президент. Все, что он говорит, все к чему призывает, он делает это как должностное лицо. То есть как лицо, уполномоченное на исполнение функций державы», - отметил обозреватель.

Таким образом, Зеленский, проведя опрос без соответствующих полномочий, не только нарушил 106-ю статью Конституции, но и сделал это сознательно и демонстративно.

По поводу первого из вопросов блогер заметил:

«Дело в том, что нет такого преступления как коррупция. Есть коррупционные преступления, и их около 20. Самый цимес или цинизм этого всего в том, что президент сам совершает коррупционные преступления и при этом требует пожизненное». Он пояснил, что для президента финансировать свои инициативы из каких-либо средств, кроме бюджетных – и есть коррупция.

Вопросу о медицинском использовании каннабиса, по мнению Чаплыги, не место на общенародном опросе:

«Этим должны заниматься врачи. На каждую болячку свои протоколы лечения. И вот представьте, по каждому новому протоколу лечения будем проводить опросы, вам не кажется это странным? Как на самом деле решается этот вопрос? Внесением изменений в приказ Министерства здравоохранения и постановкой кабинетом министра. Все. Даже закона не нужно, закон уже давно есть».

Блогер полагает, что медицина тут ни при чём – просто власть хочет взять под контроль такой выгодный бизнес, как производство конопли.

«Это коррупционные действия с пожизненным, как он просил. И это манипуляции, махинации и жесткий лоббизм против интересов Украины», - резюмировал Чаплыга.

Стали известны предварительные итоги опроса.

Также сообщалось, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в нём не участвовал.