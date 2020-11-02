Президент Украины Владимир Зеленский записал аудиосообщение для фракции «Слуга народа» касательно ситуации вокруг Конституционного Суда

Аудиосообщение было отправлено в партийный чат «СН» перед сегодняшним вечерним заседанием фракции, на которое пообещал прийти глава государства, передает «Хвиля».

По словам гаранта, решение Конституционного Суда об отмене некоторых положений антикоррупционного закона приведет к страшнім последствиям.

«Странное поведение судей КСУ в считанные часы поставило страну на грань катастрофы – либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование, либо мы, наконец, станем действительно мощной политической силой и скажем свое весомое слово «Нет». Нет лжи»», – заявил он.

Политик зверил, что члены партии должны объединиться и выступить единым фронтом, приняв глобальное решение.

«Попробуем жестко перезагрузить всю систему, поскольку время разговоров завершилось… Нужно принять жесткие решение по Конституционному суду. Обязательно, это даже не просьба… Пока могу сказать одно: последние решения КСУ - эти скандальная отмена фундаментальных законов - прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, то получим противостояние на улице».

Он уверен, что ответ общества будет «жестким, но справедливым».

Как известно, после скандального решения в Киеве началась акция протеста под стенами КСУ. Люди считают, что под угрозой теперь наказание коррупционеров, безвиз и финансовая помощь от Запада.

Ранее мы писали о том, что Даниил Гетманцев сделал неожиданное заявление:

«У нас впервые президент, который не крадет. Для этой страны это чудо! У нас впервые спикер, который не крадет и не решает шкурняки в парламентских кулуарах. У нас более-менее порядочные министры. Мы с головы начинаем выздоровление всей системы».

В то же время нардеп признался, что никто не ожидал, что система окажется настолько сильной. Однако, заверил парламентарий, никто сдаваться не собирается.

Напомним, Владимир Зеленский увольняет судей КСУ после демарша.

Как сообщала Politeka, Конституционный и Верховный суды обходятся в 3,5 миллиарда в год.

Также Politeka писала, что бунт разгорелся в центре Киева, люди не хотят терпеть беспредел.