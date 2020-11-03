Президент Украины Владимир Зеленский пообещал распустить парламент, если нардепы не проголосуют за роспуск КСУ
Как передает Politeka, об этом написал бывший министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в соцсети.
Так, по словам Милованова, он спросил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова" у главы государства, распустит ли он Верховную Раду, если она не проголосует за его законопроект о роспуске Конституционного суда.
"Это был мой первый вопрос вчера на "Свободе слова". Президент ответил - да, распустит", - написал бывший министр.

Тимофей Милованов

Также, по его словам, Зеленский пообещал провести открытый и прозрачный конкурс для создания нового состава КСУ.
"Мой второй вопрос должен был быть "Готовы ли вы выгнать депутатов, ориентирующихся на Коломойского, из фракции, и создать коалицию с ЕС и Голосом". К сожалению, я задал другой вопрос о гарантии, что Зеленский не создаст подконтрольный себе Конституционный Суд, заложив еще больший конфликт между ветвями власти и обществом. Конечно, Зеленский ответил об открытом и прозрачном конкурсе, привлечении общества при выборах судей, и тому подобное. А на третий вопрос времени уже не было", - рассказал Милованов.

Впрочем, в комментариях украинцы отметили, что экс-министр "перекручивает" слова Зеленского, и подобных обещаний из уст главы государства не звучало.

"Тимофей, не манипулируйте. Я внимательно смотрел эфир. Президент не сказал: "Да, распущу". Он сказал: "Да, буду над этим думать". Это разные вещи", "Не сказал он этого! Не перекручивайте слова президента!", "Вчера он не ответил прямо, распустит ли. Кроме того, вчера на эфире не было ни одного эксперта по конституционному праву", - пишут под публикацией Милованова.

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Напомним, неподалеку от здания Конституционного суда в Киеве прошли задержания участников акции протеста.

Также Politeka писала, что президент Украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО относительно угрозы нацбезопасности страны.

Раньше Politeka писала, что Владимир Зеленский увольняет судей КСУ после демарша: решение принято.