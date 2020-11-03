Впрочем, в комментариях украинцы отметили, что экс-министр "перекручивает" слова Зеленского, и подобных обещаний из уст главы государства не звучало.
"Тимофей, не манипулируйте. Я внимательно смотрел эфир. Президент не сказал: "Да, распущу". Он сказал: "Да, буду над этим думать". Это разные вещи", "Не сказал он этого! Не перекручивайте слова президента!", "Вчера он не ответил прямо, распустит ли. Кроме того, вчера на эфире не было ни одного эксперта по конституционному праву", - пишут под публикацией Милованова.
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Напомним, неподалеку от здания Конституционного суда в Киеве прошли задержания участников акции протеста.
Также Politeka писала, что президент Украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО относительно угрозы нацбезопасности страны.
Раньше Politeka писала, что Владимир Зеленский увольняет судей КСУ после демарша: решение принято.