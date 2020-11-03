Президент Украины Владимир Зеленский пообещал распустить парламент, если нардепы не проголосуют за роспуск КСУ

Как передает Politeka , об этом написал бывший министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в соцсети.

Так, по словам Милованова, он спросил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова" у главы государства, распустит ли он Верховную Раду, если она не проголосует за его законопроект о роспуске Конституционного суда.

"Это был мой первый вопрос вчера на "Свободе слова". Президент ответил - да, распустит", - написал бывший министр.