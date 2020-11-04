Блогер и ведущий Дмитрий Снегирев высказался касательно того, каковой будет реакция европейских стран на конфликт, который разыгрался в Конституционном Суде Украины

Он выразил уверенность в том, что Европа не останется в стороне, а точно отреагирует на этот скандал.

Об этом сообщают на канале "Политика Наизнанку" в YouTube.

Дмитрий Снегирев с уверенностью утверждает, что кроме вопроса касательно материальной помощи, стоит обратить внимания и на более глобальный вопрос. Речь идет о том, будет ли Украина и дальше находиться среди цивилизованных стран Европы.

"Если на данном этапе в Украине углубится в вопрос о конституционном перевороте заинтересованных сторон, то на самом деле происходит откат на старые позиции "домайдановского" периода. Следовательно, поднимется вопрос не только о безвизовом режиме, но и сама функциональность самого украинского государства", - заявил Дмитрий Снегирев.

Помимо вопросов безвизового режима и финансовой помощи, ведущий обратил особое внимание и на фонд борьбы с коронавирусной инфекцией, который был создан на территории нашей страны.

Оказывается, как утверждает ведущий, этот фонд был создан не для того, чтобы бороться с китайским недугом. По словам Снегирева, он был создан правительством Украины для того, чтобы убирать последствия этого вируса, который атаковал страну еще в марте.

"Обеспечить максимальное наполнение государственной шкатулки за счет построения или создания новых рабочих мест. Это очень разные вещи", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Также ведущий обратил внимания украинских граждан и на то, что за безвизовым режимом еще достаточно остро стоит вопрос касательно сотрудничества страны с НАТО.

"Ни одной стране, в которой существует конституционный кризис, не дадут ни шилинга, ни доллара", - с уверенностью добавил ведущий и историк.

Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" рассказал, как связана отмена безвизового режима со скандалом с КСУ.

Как сообщала Politeka, ведущий Дмитрий Снегирев рассказал, кому выгодно принятие скандального решения в КСУ.

Также Politeka писала, что член КСУ Игорь Слиденко внезапно пригрозил президенту Владимиру Зеленскому.