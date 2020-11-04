Блогер и ведущий Дмитрий Снегирев высказался касательно того, каковой будет реакция европейских стран на конфликт, который разыгрался в Конституционном Суде Украины
Он выразил уверенность в том, что Европа не останется в стороне, а точно отреагирует на этот скандал.
Об этом сообщают на канале "Политика Наизнанку" в YouTube.
Дмитрий Снегирев с уверенностью утверждает, что кроме вопроса касательно материальной помощи, стоит обратить внимания и на более глобальный вопрос. Речь идет о том, будет ли Украина и дальше находиться среди цивилизованных стран Европы.
"Если на данном этапе в Украине углубится в вопрос о конституционном перевороте заинтересованных сторон, то на самом деле происходит откат на старые позиции "домайдановского" периода. Следовательно, поднимется вопрос не только о безвизовом режиме, но и сама функциональность самого украинского государства", - заявил Дмитрий Снегирев.
Внук Пугачевой Дени ошарашил семью известием о свадьбе, как выглядит невеста: "Без слов..."
Соблазнительная подруга Ивлеевой из "Орла и решки" впечатлила размерами бюста в купальнике: "Девочка и персики"
Доллар рекордно ударил по гривне, НБУ предупредил украинцев: курс валют будет беспощаден
Звезда «Квартал 95» Елена Кравец ошарашила словами о разводе: «Я с этим справлюсь…»
Помимо вопросов безвизового режима и финансовой помощи, ведущий обратил особое внимание и на фонд борьбы с коронавирусной инфекцией, который был создан на территории нашей страны.
Оказывается, как утверждает ведущий, этот фонд был создан не для того, чтобы бороться с китайским недугом. По словам Снегирева, он был создан правительством Украины для того, чтобы убирать последствия этого вируса, который атаковал страну еще в марте.
"Обеспечить максимальное наполнение государственной шкатулки за счет построения или создания новых рабочих мест. Это очень разные вещи", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.
Также ведущий обратил внимания украинских граждан и на то, что за безвизовым режимом еще достаточно остро стоит вопрос касательно сотрудничества страны с НАТО.
"Ни одной стране, в которой существует конституционный кризис, не дадут ни шилинга, ни доллара", - с уверенностью добавил ведущий и историк.
Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" рассказал, как связана отмена безвизового режима со скандалом с КСУ.
Как сообщала Politeka, ведущий Дмитрий Снегирев рассказал, кому выгодно принятие скандального решения в КСУ.
Также Politeka писала, что член КСУ Игорь Слиденко внезапно пригрозил президенту Владимиру Зеленскому.